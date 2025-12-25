Cagliari e Mulinu Becciu perdono una figura amatissima e punto di riferimento proprio il giorno di Natale. Si è spento infatti Monsignor Antonio Pilloni. Da anni in servizio alla Parrocchia della Madonna della Strada a Mulinu Becciu, è la parrocchia stessa a dare la triste notizia.

“Con tristezza nel cuore, ma certi dell’amore del Signore, vi comunichiamo che il nostro carissimo don Antonio Pilloni è stato chiamato al premio eterno dal Signore, che ha amato e servito per tutta la vita e in particolare nel suo ministero sacerdotale. Nel giorno della nascita del Redentore, don Antonio nasce alla vita eterna in Paradiso.

La comunità tutta della parrocchia Madonna della Strada si stringe alla famiglia in questo momento di dolore, e assicura il ricordo nella preghiera per il caro don Antonio.”

A breve, maggiori informazioni sulle esequie.