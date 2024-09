Burcei, fine dell’isolamento: dopo 20 anni via ai lavori per la strada sino a Maracalagonis

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La città metropolitana di Cagliari ha cominciato il primo intervento del primo lotto appaltato che porterà alla realizzazione della strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis-Ss 125. Il via ai lavori dopo vent’anni di attesa: “Abbiamo speso tante energie e investito tante speranze in questo progetto, non nascondo l’emozione nel vedere il cartello e i lavori in corso, specialmente pensando a chi non ci ha mai creduto veramente”, così il sindaco di Burcei, Simone Monni. “Sarà importante continuare a monitorare la situazione collaborando anche con gli altri enti coinvolti e sono sicuro che si troverà la miglior soluzione possibile sempre in accordo e condivisione tra le parti. C’è ancora tanta strada da fare ma siamo fiduciosi e speranzosi che ci sia la volontà e il buon senso per andare avanti spediti senza alcun tipo di intervento ostativo.