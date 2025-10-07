Era polacca la giovane donna che, nonostante il mare mosso, aveva deciso di fare ugualmente il bagno, forse inconsapevole del pericolo che si corre quando in quel tratto della costa, in particolar modo, soffia il maestrale. Il mare diventa insidioso più che mai, le forti correnti non danno tregua e ingannano anche i più esperti nuotatori.

Il corpo della donna era stato individuato vicino alle rocce, ma solo ieri la guardia costiera è riuscita a recuperare la salma nelle acque di Gonnesa.

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la Comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa della giovane donna, avvenuta nelle scorse ore sulla nostra spiaggia” comunica l’istituzione locale che solo il 30 agosto aveva omaggiato un turista milanese di 70 anni che era deceduto dopo aver partecipato alle operazioni di soccorso per alcuni ragazzini intrappolati in mare dalle onde.

“Un pensiero commosso va anche a chi è intervenuto nei soccorsi, impegnandosi con dedizione in un momento così drammatico”.