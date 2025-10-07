Un 59enne disoccupato di Villacidro, già noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato dai carabinieri perchè ritenuto responsabile dei reati di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e guida senza patente poiché revocata.
L’uomo, controllato in via Cortirisone mentre si trovava alla guida di un motociclo Honda Jazz di sua proprietà, è risultato positivo all’esame alcolemico con un tasso pari a 1,00 g/l e privo della patente di guida, revocata in precedenza.
Il motoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato in custodia giudiziaria al medesimo proprietario.