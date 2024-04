Buche e strade devastate a Capoterra, i cittadini chiedono un intervento immediato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A raccogliere le lamentele da parte dei residenti è il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che spiega: “Strade devastate, nessuna opera di manutenzione, le principali strade, risentono della mancanza di interventi di riparazione e quotidianamente presentano deformazioni del manto stradale, dossi ma soprattutto buche, crepe e tombini scoperchiati. È il caso ad esempio di via Socrate e via Aristotele a Residenza del Poggio, anche via Trento, lato distributore, a rischio per cedimento strutturale della condotta fognaria, la dimenticata piazza Sardegna, completamente in stato di abbandono”. I cittadini propongono anche delle soluzioni: “Si risolverebbe realizzando i cordoli di cemento. Sono le uniche due strade prive di marciapiedi, abbandonate da Dio e dagli uomini”.