Cagliari, addio a Remigio Spiga il fondatore dell’acetificio

Addio a Remigio Spiga il fondatore dell’acetificio messo in piedi nel 1961: a 96 anni si è spento l’uomo che capì che in Sardegna, una regione a vocazione vitivinicola, sarebbe stato utile creare un’attività di produzione di aceto di vino. Il sindaco di Monserrato Tomaso Locci: “Un minuto di raccoglimento durante l’ultimo consiglio comunale per ricordare l’imprenditore scomparso in questi giorni, un grande uomo famoso in tutta la Sardegna, una istituzione per tutta l’Isola”.

Il ricordo commosso del figlio Eugenio: “Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla famiglia lasciando a tutti noi dei valori forti, l’ultimo regalo che potevamo farti era stare vicino a tua moglie. Come avete iniziato la vostra lunga vita costruendo tutto insieme, a oggi vi ritrovate uno affianco al altra.

Sarai sempre nella nostra mente e nel nostro cuore”. L’azienda era piccola, all’inizio, per poi diventare un punto di riferimento per tutti: gli anni di lavoro, la professionalità, la passione per questa difficile arte ed il saper diversificare sempre ad alti livelli la produzione, hanno fatto conoscere questa piccola – grande azienda non solo entro illimitati i confini isolani, ma in Italia è all’estero e questo grazie al suo fondatore che si è spento serenamente tra il calore della sua famiglia che sempre gli è stata vicina.