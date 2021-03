Brutto incidente stradale a Iglesias: scontro frontale, due persone estratte dalle lamiere. I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti ad Iglesias con la squadra 5A di Iglesias per un incidente stradale in località Su Metri, per lo scontro frontale tra due auto, la squadra ha lavorato per estrarre le due persone coinvolte nello schianto fortunatamente con ferite lievi, le dinamiche dello scontro sono ancora in fase di accertamento dalle autorità.