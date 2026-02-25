Tragedia familiare a Rieti. Una bimba di soli 10 mesi è morta schiacciata dal corpo del padre durante il sonno mentre riposavano insieme. L’uomo, appena si è accorto dell’accaduto, è corso con la piccola al pronto soccorso dell’ospedale De Lellis, ma è morta poco dopo il trasferimento al policlinico Gemelli di Roma nonostante i disperati tentativo di rianimazione.

La piccola, come riportato da Il Messaggero, è morta nella terapia intensiva pediatrica a causa di un’ipossia severa che le avrebbe causato la morte cerebrale.