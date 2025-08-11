Roberta Pitzalis, dopo l’autopsia è arrivato il giorno dell’ultimo saluto: domani il funerale della giovane donna morta in seguito all’intossicazione da botulino e sarà lutto cittadino a Guasila. Il nobile gesto della sua famiglia: “Niente fiori ma opere di bene all’Unicef”.

Domani mattina alle 11 presso il santuario della Beata Vergine Assunta si svolgerà il rito per salutare la donna che a fine luglio aveva partecipato alla festa di Monserrato: dopo aver consumato una pietanza in un ristoro mobile, si era sentita male. La diagnosi è arrivata qualche giorno dopo, intossicazione da botulino, che ha generato la morte.

Domani sarà lutto cittadino, “l’Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del paese per l’ ingiusta perdita della carissima Roberta attraverso la proclamazione del lutto cittadino durante il funerale in segno di cordoglio per la sua prematura e tragica scomparsa.

Si dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici. Si invita la cittadinanza e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il senso di raccoglimento e di rispetto.

Si consiglia, in particolare, ai titolari di attività commerciali di abbassare le serrande in segno di lutto in occasione delle esequie”, ha comunicato la sindaca Paola Casula.