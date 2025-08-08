E’ morta a 38 anni per improvvise complicazioni dopo il ricovero per intossicazione da botulino: Roberta Pitzalis aveva mangiato guacamole in un chiosco alla Fiesta Latina di Monserrato.

Il decesso è avvenuto per complicazioni: le sue condizioni erano gravi ma ritenute stabili. Poi l’improvviso aggravarsi e il trasferimento dalla Rianimazione del Brotzu al Businco. Per l’intossicazione da cibo al chiosco etnico sono finite in ospedale otto persone a fine luglio, un bambino di 11 anni è grave al Gemelli di Roma: è stato sottoposto a tracheostomia per poter riuscire a respirare. Indaga la procura: intanto, è stato disposto il sequestro e il ritiro dal commercio di due lotti di salsa guacamole proveniente dal Perù e annullata la partecipazione dei chioschi di cibo alle feste estive nei diversi paesi della Sardegna.

Ed è polemica sulla sicurezza del cibo venduto nei chioschi e sui controlli a cui dovrebbe essere sottoposto.