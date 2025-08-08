Monserrato sotto shock per la morte di Roberta Pitzalis, 38 anni, di Guasila ma residente in città: annullati i festeggiamenti per San Lorenzo, “siamo vicini alla famiglia” ha espresso il sindaco Tomaso Locci.

Una sorte inaspettata quella per la donna che, a fine luglio, aveva partecipato alla festa in piazza: uno street food anche con pietanze messicane a base di guacamole, una salsa con avocado, che, secondo le indagini, sarebbe la responsabile del batterio killer.

“Il botulino è una brutta bestia, siamo molto provati per quanto accaduto. L’apprensione maggiore era rivolta per altri cittadini ricoverati, per Roberta Pitzalis sembrava che la sua situazione sanitaria si stesse evolvendo positivamente. E invece oggi, purtroppo, abbiamo appreso questa triste notizia”, dice Locci a Casteddu online. “Per vicinanza alla famiglia e per esprimere il nostro cordoglio abbiamo deciso con i parroci di onorare San Lorenzo con una processione pacata. Gli altri festeggiamenti sono stati tutti annullati. Siamo costernati, non è possibile morire a 38 anni così”.