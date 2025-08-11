Corsa alle candidature per il Fass Shopping Center, il nuovo maxi polo commerciale che entro il 2026 aprirà le porte tra la Statale 130 e l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Una struttura imponente, con circa 1.800 posti auto, venti attività tra bar e ristoranti e diversi spazi dedicati alle realtà locali, accanto ai colossi della grande distribuzione come Eurospin, Leroy Merlin, Maisons du Monde e Ikea. Il centro nasce dalla riconversione dell’ex area F.A.S., bonificata su un lotto di 350 mila metri quadrati. Tre gli accessi previsti: dalla SS 130, dalla sopraelevata dell’aeroporto e tramite un percorso pedonale collegato direttamente alla stazione. Quasi tutti affittati i locali, e insieme ai grandi marchi ci sarà posto anche per i piccoli commercianti del territorio. Le prime selezioni sono già in corso: si cercano magazzinieri, addetti alla vendita, cassieri e altre figure per il settore retail e della ristorazione. Per la comunità di Elmas si prospettano nuove opportunità occupazionali, con un’attenzione particolare ai residenti, che potranno beneficiare di un flusso quotidiano di lavoratori e clienti destinato a dare nuova linfa all’economia locale.