Bonus mobili da 8.000 euro per chi ristruttura casa e quota psicologo raddoppiata

Buone notizie per chi ristruttura casa: il bonus mobili, utilizzabile anche per gli elettrodomestici green, inizialmente in discussione, poi dimezzato rispetto ai 10mila euro iniziali previsti, torna protagonista anche per il prossimo anno. Chi ristruttura casa ha diritto a 8.000 euro di contributi da parte del governo per l’acquisto di mobili o di elettrodomestici purché green. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio, dove la tensione fra Forza Italia e Fratelli d’Italia è alle stelle, tanto che la premier Giorgia Meloni ha annullato la partecipazione a Porta a Porta già fissata da giorni.

Novità anche per il bonus psicologo: nato con il decreto Milleproroghe dello scorso anno, per dare un aiuto a chi ne aveva necessità durante il covid, diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro. E’ quanto previsto da un emendamento del Pd approvato in commissione Bilancio della Camera. Le risorse stanziate ammontano a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro “a decorrere dal 2024”. Confermato il tetto Isee a 50.000 euro per ricevere il contributo.