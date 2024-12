Guai per un 46enne di Bolotana che lo scorso 25 dicembre ha investito il nuovo fidanza della ex compagna. Dopo intense indagini effettuate nei giorni scorsi dai Carabinieri di Ottana e Bolotana, il gip di Oristano ha fermato l’uomo per tentato omicidio. Gli inquirenti, dopo diversi accertamenti e testimonianze, hanno avuto conferma che l’incidente non era affatto tale e che la vittima era stata investita di proposito dal 46enne, proprio a causa della relazione con la sua ex compagna. Oggi, l’arresto del 46enne.