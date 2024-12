“FIAT LUX !!! Dopo due notti di buio pressochè totale. Dopo la denuncia di Castedduonline è tornata finalmente la luce nelle migliaia di lampadinette delle luminarie nel tratto ” nobile” del Corso Vittorio Emanuele a Cagliari, da Piazza Yenne fino alla Sede della Associazione delle Imprese, ben oltre la Via Sassari, compresa la stessa Via Sassari e dintorni. Nessuno del Comune e dell’Impresa che si è aggiudicata l’appalto se ne era accorto, ma soprattutto nessuno era intervenuto a ripristinare lo stato delle cose. Dopo la nostra sveglia, finalmente ieri mattina qualcuno dell’impresa è intervenuto ed ha riacceso le luminarie. Per la gioia di grandi e piccini che frequentano o abitano nel Centro storico e degli operatori che hanno allestito le Casette di Natale. E’ tutto bene, ciò che finisce bene, ma sarebbe stato meglio che il guasto fosse stato riparato subito, anche perchè il servizio è pagato, secondo contratto, con i soldi dei Cittadini che pagano le tasse. Cosa della quale si dovrebbe tener conto in sede di consuntivo. O no ?

Marcello Roberto Marchi