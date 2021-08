Boccata d’ossigeno per le terapie intensive: la Sardegna scende all’8%

“I dati che stanno girando non sono aggiornati. La percentuale di riempimento delle terapie intensive in Sardegna è calata all’8%: i ricoveri sono scesi e quindi siamo tornati al di sotto della soglia limite per il passaggio in zona gialla”. Lo dice a LaPresse l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. Sul sito ufficiale Agenas, infatti, le intensive risultano all’11% e i ricoveri ordinari al 9%, ma Nieddu anticipa che sono dati superati dagli ultimi arrivati poco fa sul suo tavolo. Resta preoccupante l’incidenza di casi ogni 100mila persone: ma, con gli aggiornamenti di oggi, resta l’unico parametro sopra soglia.