“Blue Notes in Cagliari”: la rassegna musicale di Blue Note Off e Teatro Doglio

Blue Note Off, il format originale di Blue Note Milano nato con l’obiettivo di portare la grande musica jazz fuori dalla sede storica di via Borsieri, è volato per la prima volta in Sardegna in occasione della rassegna “Blue Notes in Cagliari” che, in collaborazione con il Teatro Doglio, parte del progetto di riqualificazione di Palazzo Doglio, porterà i migliori artisti nazionali e internazionali sull’isola.

Dopo il successo del primo appuntamento con Nick the Nightfly lo scorso 24 marzo, domenica 7 maggio il Teatro Doglio sarà pervaso dall’energia di Matthew Lee, pianista, compositore e carismatico performer. Con il suo straordinario virtuosismo, questo talentuoso crooner ha saputo incantare il pubblico americano e non solo, fino a diventare un emblema dello spirito rock’n’roll e swing e a rappresentare per antonomasia la canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce. Con più di 1.200 concerti dal vivo e 7 album pubblicati, il giovane artista non smette di infiammare le platee di tutto il mondo e saprà incantare ancora una volta anche il pubblico sardo. ​

(Ore 20:00 – 50 € platea; 40 € galleria)

I biglietti sono disponibili presso Boxoffice Sardegna (Viale Regina Margherita 43, Cagliari) o sull’omonimo www.boxofficesardegna.it.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale dell’evento. In virtù del suo posizionamento unico all’interno del panorama radiofonico italiano e della congenita affinità di intenti con il Blue Note, l’emittente non poteva assolutamente mancare a questo importante appuntamento.

BLUE NOTE MILANO, jazz club aperto nel 2003, si estende su una superficie di 1000 metri quadrati su 3 diversi livelli.

L’atmosfera è quella di un elegante jazz club, e da ogni posizione della platea e della balconata lo spettatore può ascoltare le esibizioni di artisti di fama internazionale con il massimo della qualità acustica: la struttura e le dimensioni del locale permettono a tutti di godersi appieno il concerto. Come vuole la tradizione ereditata dal leggendario club del Greenwich Village, una serata al Blue Note è anche l’occasione per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo. Il servizio si effettua nella stessa sala dei concerti ed offre una cucina semplice ma raffinata, un’ampia selezione di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e quell’atmosfera speciale che si può trovare solo in un jazz club. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Blue Note Milano e una volta a settimana Nick the Nightfly, mitico musicista e conduttore radiofonico, conduce a partire dalle ore 22.00 la sua trasmissione Monte Carlo Nights da un’apposita postazione all’interno del jazz club milanese. ​

www.bluenotemilano.com

TEATRO DOGLIO, riaperto nel 2021 dopo trent’anni di chiusura, ha restituito a Cagliari un indirizzo prezioso per appuntamenti culturali di grande qualità. Scoperto per caso durante i lavori di ristrutturazione del vicino Palazzo Doglio, è un autentico gioiello architettonico degli anni ’60. Inserito all’interno del progetto di riqualificazione che fa capo a Palazzo Doglio, la riapertura del Teatro rianima uno dei quartieri storici della città. Ripensato come uno spazio contemporaneo, Teatro Doglio ha una struttura polifunzionale, ed è presto diventato un punto di riferimento per l’agenda culturale del capoluogo sardo, grazie a progetti di ampio respiro che nei primi dodici mesi di apertura ne hanno caratterizzato il calendario. ​

www.palazzodoglio.com