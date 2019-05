Bimbo di 2 anni trovato morto, il papà confessa: “L’ho picchiato fino ad ucciderlo”

Un bimbo di due anni è stato trovato morto dalla polizia stamattina alle 6 in un appartamento al piano rialzato di uno stabile al civico 22 di via Ricciarelli a Milano, nella zona popolare del quartiere San Siro. Il padre, il 25enne di origini croate Alica Hrustic, ha confessa l’omicidio dopo essere stato fermato dalla polizia. Era stato lui stesso a dare l’allarme per poi darsi alla fuga. La confessione è stata resa nota dal capo della squadra mobile di Milano Lorenzo Bucossi. Secondo la ricostruzione della polizia l’uomo avrebbe agito in presa ad un raptus: “non riusciva a dormire, ha agito nel corso della notte in un momento di rabbia anche a seguito dell’assunzione di sostanza stupefacente di tipo hashish. L’uomo ha confessato – ha detto il funzionario di polizia – di aver percosso il piccolo fino alla morte”.

Lanotizia su completa su https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/bambino-morto-1.4604750