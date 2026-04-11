Un pomeriggio in famiglia di giochi e chiacchiere si è trasformato in un dramma per una famiglia di Bologna. Un bimbo di un anno e mezzo stava giocando con la sorellina quando è caduto dalla finestra, finendo sul cemento.

“I bambini stavano giocando, si è avvicinato al letto – spiega lo zio a Il Resto del Carlino– è salito. Era con la sorellina, di 11 anni, che ora è traumatizzata. In casa c’erano altre persone, ma lì, in quella stanza, era presente solo la sorella. Non sappiamo come sta mio nipote in questo momento, sappiamo solo che stanno provando a salvarlo”.

Il piccolo si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. I traumi più gravi sarebbero quelli riportati alla testa. Sulla vicenda indaga la polizia ma da quanto già emerso e raccontato dai familiari del bimbo agli inquirenti, sembra chiaro si tratti di un drammatico incidente.