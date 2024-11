Bimbo di 12 anni cade dal quarto piano: è gravissimo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dramma a Tortoreto, nelle Marche. Un bimbo di 12 anni è caduto dal balcone della sua abitazione al quarto piano. Il 12enne si trova ora ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata all’ospedale Mazzini di Teramo . Il 118 ha effettuato le prime procedure sul posto prima del ricovero d’urgenza. La madre, presente in casa, ha raccontato alle forze dell’ordine di aver solo sentito un tonfo sordo e null’altro. Non si sa cosa possa essere accaduto e abbia provocato la tragica caduta di 16 metri. Le indagini sono attualmente in corso e sono sotto esame i dispositivi elettronici del 12enne. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.