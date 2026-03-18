Tragedia ieri sera a Torino. Un bimbo di soli 11 mesi è morto soffocato, si presume da un boccone andato di traverso. Come riportato da Quotidiano Piemontese e Repubblica, a dare l’allarme sarebbe stata la zia del piccolo, chiamando d’urgenza il 118.

Inutile la corsa all’ospedale Maria Vittoria di Torino, nonostante i tentativi di rianimazione il piccolo è deceduto poco dopo. Un dramma atroce e allo stesso crudele: proprio in quello stesso ospedale, infatti, si trovava la madre del bimbo, in procinto di partorire un fratellino.

La Polizia di Stato ha effettuato tutti i rilevi del caso per chiarire ogni aspetto della vicenda. Non è escluso venga disposta l’autopsia sul corpicino del piccolo..