La drammatica morte di una bimba di soli 4 anni a Tufino, in provincia di Napoli, lo scorso weekend dopo una caduta dalle scale a chiocciola in casa potrebbe nascondere molto di più. Gli zii della piccola Alessandra, a cui era stata affidata temporaneamente, sono indagati per maltrattamenti e omicidio colposo. I primi esami effettuati sul corpicino della bimba avrebbero rivelato ferite non compatibili con la caduta dalle scale. Un medico del 118 ha raccontato ad un’inviata de “La vita in diretta” che la piccola presentava ustioni probabilmente compatibili con una stufa, lividi in altre parti del corpo e che sembrava deperita. Si teme quindi ci possano essere dei maltrattamenti pregressi a danno della piccola, ma saranno l’autopsia e le relative indagini in corso a dare risposte certe su cosa sia accaduto precisamente quella sera. In particolare, sarà cruciale esaminare le chiamate effettuate al 118 e verificare se ci sono stati ritardi nel dare l’allarme. In esame anche le testimonianze stesse degli zii, che al momento non coincidono fra loro.