Tragedia nel Parco acquatico “Santa Chiara” di Rende, in provincia di Cosenza.Una bimba di 8 anni è annegata nella piscina della struttura mentre giocava in acqua. Nonostante l’ intervento tempestivo degli operatori del 118, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Rende per capire la dinamica dell’accaduto, ma non si esclude che la piccola possa avere avuto un malore.