Bimba di 7 mesi muore soffocata per un boccone di traverso

Tragedia a Tezze di Piave, nel comune di Vazzola, in provincia di Treviso. Una bimba di soli 7 mesi è morta a causa di un boccone andatole di traverso. I genitori, vedendo la piccola in difficoltà, si sono rivolti subito alla farmacia vicino casa che ha allertato il 118. Purtroppo però, nonostante le manovre per salvarla effettuate sul posto la bimba è deceduta prima di arrivare in ospedale. I genitori della piccola, di origine senegalese, vogliono però risposte circa l’accaduto a loro figlia, che stava benissimo, come hanno dichiarato al Gazzettino: “La settimana scorsa l’abbiamo portata dalla pediatra e lei ci ha detto che le sue condizioni erano ottime, sia di peso che di salute.” Però la coppia ha raccontato che giovedì mattina la bimba si era svegliata con un po’ di febbre: “Ha bevuto il latte della mamma e tutti noi assieme abbiamo fatto colazione e poi un riposino. Quando ci siamo svegliati mi sono accorto che non respirava bene. Ha ansimato forte per due volte. Non l’aveva mai fatto e abbiamo capito che qualcosa non andava. Così ci siamo precipitati fuori e abbiamo chiesto aiuto ai vicini”.

Nei prossimi giorni si saprà cosa e come gli inquirenti vorranno approfondire di questa tragica vicenda.