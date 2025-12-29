L’ultimo dell’anno è alle porte, sino al 7 gennaio via petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico ad eccezione dei prodotti a basso rischio e a ridotta rumorosità appartenenti alle categorie F1 e F2.

“Per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti più vulnerabili quali bambini, persone anziane e ammalati, e al fine di salvaguardare il benessere degli animali evitando danni e condizioni di stress, si ritiene ammissibile l’utilizzo esclusivo di articoli pirotecnici che, in base alla normativa vigente, siano classificati a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità, destinati ad essere utilizzati, secondo la tipologia, in ambiti e modalità tali da non arrecare pericolo o disturbo alle persone e agli animali” si legge nell’ordinanza. Divertirsi si, ma salvaguardando il benessere dei più fragili e degli animali. Vietato quindi utilizzare, all’interno del centro abitato, fuochi d’artificio, petardi e artifici esplodenti di qualsiasi genere, di provocare lo scoppio di petardi, artifici analoghi o altri dispositivi pirotecnici in aree pubbliche, aperte al pubblico o in ambiti privati dove possano essere presenti o raggiungibili persone e animali.