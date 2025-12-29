La Polizia Locale di Cagliari è intervenuta nel pomeriggio a seguito della segnalazione del danneggiamento di un’autovettura in sosta in viale Trento. Il veicolo presentava il vetro laterale infranto e la proprietaria, giunta sul posto, ha denunciato il furto di un tablet.

L’attività investigativa è stata immediatamente avviata, anche mediante il tracciamento della posizione del dispositivo, che risultava localizzato in piazza del Carmine.

Raggiunta l’area indicata, gli agenti hanno notato un individuo che si allontanava con fare sospetto in direzione di via Sassari. Fermato per un controllo, l’uomo, con al seguito un borsone da palestra, è stato invitato a mostrarne il contenuto. Al suo interno è stato rinvenuto il tablet oggetto del furto, insieme ad altri beni dei quali non era in grado di indicare la provenienza.

E’ stato quindi accompagnato presso il Gabinetto regionale della Polizia Scientifica per le operazioni di identificazione, dalle quali è emerso trattarsi di un cittadino straniero, Z.A., di 35 anni e successivamente è stato accompagnato presso il Comando di via Crespellani per gli atti conseguenti. Verrà denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. Il tablet è stato restituito alla legittima proprietaria presso il Comando di Polizia Locale.