Bastione già sporcato e vandalizzato dopo la pulizia, Truzzu: “Non pasticciatelo, mandatevi un sms”

Era stato appena ripulito e sistemato. Ma i vandali del Bastione di Saint Remy sono tornati in azione. E riecco le scritte sui pannelli appena puliti. “I pannelli di plexiglass sono stati ripuliti e abbiamo tolto le scritte e presto partiremo con la lucidatura. Nonostante fosse tutto pulito ecco già oggi le prime scritte”, ha commentato in un video il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: “G scrive ad A che gli manca. È giusto ma ci sono tanti modi di dirlo: manda un messaggio, scrivi sui social, ma non pasticciate il monumento, aiutateci a tenere il monumento pulito perché controllare tutto è impossibile. E’ caduta una seduta e qualcuno è salito per una foto: non saliteci sopra. Stiamo affidando la gara per i lavori andremo a rinforzare le sedute nella speranza che il monumento rimanga fruibile e accessibile a tutti”.