Basta allagamenti a Serramanna: via ai lavori tra viale Matteotti e via Stati Uniti

Allagamenti nelle strade di Serramanna quando piove: iniziano i lavori per ridurre i disagi. In seguito agli spiacevoli episodi che si sono verificati dopo le abbondanti piogge degli scorsi anni, a partire da lunedì 6 luglio 2020 inizieranno i lavori di ricostruzione e di ripristino della funzionalità idraulica del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della zona Nord-Est del paese.

Le attività di cantiere interesseranno l’incrocio tra viale Matteotti e via Stati Uniti.

Si tratta di un intervento di grande rilevanza per lo smaltimento delle acque meteoriche: permetterà infatti di ridurre le situazioni di allagamento e pericolo durante eventi meteorici eccezionali, garantendo un migliore e più rapido deflusso delle acque.

Più specificatamente, l’intervento prevede il rifacimento del canale interrato in corrispondenza di Viale Matteotti. Si procederà con la demolizione e la successiva ricostruzione del solaio del suddetto canale. Ciò comporterà la demolizione del marciapiede che attualmente separa il viale dall’area parcheggi e, parzialmente, della piazza.

Si cercherà, nei limiti del possibile, di riutilizzare il materiale rimosso, al fine di non modificare eccessivamente l’aspetto originario della piazza. Ovviamente, si approfitterà dell’occasione per sostituire le parti della pavimentazione già deteriorate.

L’intervento è stato finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, a seguito della presentazione, da parte del Comune di Serramanna, di un progetto volto alla mitigazione dei rischi idrogeologici.

I lavori avranno una durata di circa 70 giorni e determineranno una conseguente modifica della viabilità pedonale e veicolare, così come indicato dalla cartina allegata.

“Vista l’importanza dei lavori che si andranno ad eseguire – spiega l’amministrazione comunale – chiediamo a tutti la massima collaborazione.

Siamo consapevoli del fatto che interventi di questo tipo, effettuati in una zona così centrale e trafficata, possono arrecare disagi, ma ci teniamo a sottolineare la loro assoluta importanza in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza per tutta la collettività”.