Barumini, Furtei, Guasila e Segariu combattono contro le fiamme: decine di ettari in fumo, sul posto elicotteri antincendio e in arrivo un canadair da Olbia. Pomeriggio di fuoco nel Medio Campidano, le alte temperature sono accentuate dai violenti roghi che stanno interessando diversi territori, molti dei quali coltivati. Grano, balle di fieno ma anche vegetazione e sterpaglie bruciano rapidamente a causa anche del vento che alimenta le fiamme. In campo decine di volontari per cercare di domare le fiamme.