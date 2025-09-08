Tragedia sfiorata a Marostica, in provincia di Vicenza. Una barista di 43 anni, dipendente nella sala slot Admiral di viale Monte Grappa è stata aggredita con un coltello dall’ ex marito 45enne. Stando a quanto ricostruito, l’uomo è arrivato al locale aggradendo l’ex compagna ferendola all’addome, al volto e alle braccia e l’ha colpita anche calci e pugni. La 43enne è riuscita a scappare in un’altra sala del locale dove una cliente l’ha aiutata nascondendola dietro le slot. L’uomo però l’ha trovata e ha minacciato anche la cliente. Fortunatamente però la donna è riuscita comunque ad allertare le forze dell’ ordine, al cui arrivo l’aggressore si è arreso.

Il 45enne è stato arrestato e portato al carcere di Venezia. La donna è ora ricoverata all’ospedale di Bassano del Grappa in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, le violenze risalivano già a prima della separazione.

Foto del nostro partner QN