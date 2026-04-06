Harry è solo un ricordo, il passaggio del ciclone che si è abbattuto pochi mesi fa non si nota più. Alghe e l’acqua torbida hanno lasciato il posto a colori cristallini e alla sabbia candida.

A Porto Pino, una delle località più gettonate di tutto il Sud Sardegna, centinaia di persone sia in spiaggia che nel centro abitato per partecipare agli eventi programmati per intrattenere gli avventori.

Tra musiche e balli consumati rigorosamente all’aperto, anche i punti ristoro hanno registrato il pienone, con tavolate prenotate da tempo.

Una serena Pasquetta, insomma, che conferma la voglia della gita fuori porta da trascorrere al mare, in attesa che l’estate prenda ufficialmente il sopravvento dopo la lunga e fredda stagione invernale appena trascorsa.