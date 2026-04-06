Ancora problemi e limitazioni per quanto riguardante il carburante negli aeroporti italiani. Gli aggiornamenti attivano direttamente dai bollettini aeronautici di oggi. Dopo le limitazioni introdotte negli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, Brindisi è senza carburante almeno fino a domani attorno all’ora di pranzo. Solo limitazioni per ora a Reggio Calabria (dove ogni aereo avrà a disposizione massimo 3000 litri) e Pescara, dove il bollettino spiega che è disponibile solo un’autocisterna con 20 mila litri di carburante.

Come per gli altri aeroporti, avranno priorità “voli di Stato, ricerca e soccorso e voli sanitari”.