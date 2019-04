Banca Etica, al via la raccolta fondi per un docufilm sui detenuti in Sardegna

Si chiama “Per Grazia non ricevuta” il docufilm nato per sensibilizzare la società civile, attraverso i linguaggi dell’arte, sulle tematiche del mondo carcerario relativamente alle problematiche dei detenuti isolani, con attenzione alla difficoltà che comporta ottenere la territorialità della pena vicino ai luoghi di residenza dei familiari. Il film è parte di un progetto artistico più ampio che mette in campo diverse specificità (teatrali, visive, musicali) e gravita intorno all’installazione artistica di Giovanna Maria Boscani: è il racconto del viaggio picaresco, a tratti surreale, ma sempre inesorabilmente lento, di due artisti, Giovanna Maria Boscani e Joe Perrino che, insieme, attraverseranno la Sardegna a bordo di un’Ape-Car.

Il progetto è tra i 17 selezionati nell’ambito del bando di crowdfunding “Impatto +” lanciato a metà gennaio dal Gruppo Banca Etica grazie al Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding di Etica SGR e ci sarà tempo fino al 31 maggio 2019 per contribuire alla sua realizzazione attraverso una donazione sulla community Produzioni dal Basso.

Se il progetto raccoglierà almeno il 75% del budget tramite la campagna di crowdfunding dedicata su Produzioni dal Basso, riceverà un contributo da parte del Fondo per il Crowdfunding di Etica Sgr per il restante 25%, fino a un massimo di 7.500 euro. Tale donazione è resa possibile grazie alla scelta volontaria dei clienti di Etica Sgr di devolvere lo 0,1% del capitale sottoscritto per il sostegno di progetti di innovazione sociale.

Se il progetto riuscisse invece a raccogliere il 100% del budget riceveranno un premio di 1.000 euro da destinare a ulteriori iniziative di promozione dell’iniziativa in collaborazione con Banca Etica.

Per maggiori informazioni sulla campagna e sulle ricompense previste: https://www.produzionidalbasso.com/project/per-grazia-non-ricevuta-docufilm/