Paura a Cagliari, crolla un balcone sul marciapiede di via Dante

Paura a Cagliari per il parziale crollo della mensola di un balcone in via Dante. Dopo alcune segnalazioni arrivate alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 19 per il crollo parziale della mensola di un balcone in una palazzina della centralissima via Dante, presso la stazione di piazza Repubblica a Cagliari.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno delimitato l’area e provveduto alla messa in sicurezza rimuovendo altre parti pericolanti. Fortunatamente al momento non transitavano persone nel marciapiede sottostante. Nessuna persona risulta coinvolta. E’ stata anche effettuata la verifica in tutta la facciata della palazzina. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari. Si è temuto il bis dopo il crollo del balcone di ieri tra via Famagosta e via Riva Villasanta.