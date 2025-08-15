Bagnanti in fuga dalle spiagge, dal Poetto a Pula l’acquazzone pomeridiano ha rovinato la festa a chi aveva deciso di trascorrere la giornata al mare.

Solita storia, anche oggi, come già avviene da qualche giorno: nuvoloni neri e minacciosi coprono improvvisamente il sole e il forte vento non lascia presagire niente di buono. E infatti inizia a cadere la pioggia, copiosa, per poche decine di minuti, il tempo giusto per prendere ombrellone e asciugami e scappar via in macchina.

Le previsioni meteo avevano annunciato possibili rovesci a carattere temporalesco, intensi e localizzati: ieri la grandinata a Tonara, San Sperate e Ussana e oggi la pioggia anche al Poetto di Cagliari.

Il resto del Sud Sardegna, non interessato dal cambiamento climatico, invece boccheggia, picchi di 36 gradi e afa, rimane in attesa e spera di essere rinfrescato alla prossima ondata di pioggia pomeridiana.