Baccu Mandara, gli incivili dei rifiuti in spiaggia si scatenano: “Ora incendiano bottiglie e plastica”. La denuncia allarmata di Simona Curreli a Casteddu Online: “Spiaggia di Baccumandara( Maracalagonis)….niente di nuovo! Gli incivili si danno appuntamento ogni giorno in questa spiaggia. E oggi come se niente fosse hanno anche appiccato un incendio mettendo a nudo bottiglie, lattine e bruciando plastica”. Una situazione che, come raccontano i residenti, va avanti purtroppo da diverso tempo nella quasi totale assenza di adeguati controlli che scoraggino i vandali.