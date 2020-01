Baby muflone scappa dai cani randagi e si incastra tra i rovi: salvato dai forestali a Seneghe

Ha sicuramente visto la morte in faccia il cucciolo di muflone che, pur di salvarsi da un gruppo di cani randagi a Sa Tanca e S’Imbutu, località all’interno di Seneghe, si è allontanato dalla madre e si è nascosto in una siepe di rovi. Gli agenti del Corpo Forestale sono fortunatamente riusciti a portarlo in salvo, sino alla clinica veterinaria Duemari, a Oristano. Lì, l’animale è stato sottoposto ai controlli di rito, per fortuna sta bene e si prepara a ricevere le attenzioni e le coccole delle dottoresse e dei dottori della struttura. Una storia a lieto fine che farà sicuramente piacere a tutti, in primi al baby muflone ribattezzato, per l’occasione, “Imbuto”. E, dopo la paura iniziale, c’è anche spazio per un sorriso: “Ci toccherà aprire un reparto ruminanti…”, osservano, ridendo, i medici.