Avvelenata a Cagliari la cagnolina di Simeone, lui era già a Verona

E’ stata avvelenata due giorni fa ed è morta ieri mattina Marvel, due anni, una bellissima e dolcissima femmina di pastore australiano che Giovanni Simeone aveva lasciato qualche giorno fa ad amici di Cagliari dopo che qualche giorno fa, riscattato dalla squadra dopo l’avventura in rossoblu, si era trasferito a Verona. “Mi mancherai così tanto, meraviglia. Avevi sempre quel sorriso ogni volta che ci vedevi. Ci hai dato tanto amore, non ho parole per dire addio perché mi rende triste e non riesco a scrivere il dolore che provo. Tutto quello che so è che mi mancherai così tanto”, scrive su Instagram Simeone.

Inevitabile pensare che possa essersi trattato di un gesto contro lo stesso giocatore, proprio per il fatto di aver “abbandonato” il Cagliari, precipitato rovinosamente in serie B. Saranno gli inquirenti a fare chiarezza: per domattina è stata infatti annunciata la denuncia.