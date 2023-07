Auto svaligiata a Baunei, ladri in fuga con 3 valigie: “Avete derubato una coppia sarda”

Estate 2023, solita solfa purtroppo di automobili prese di mira dai malviventi nelle più belle località turistiche sarde. Come è capitato ieri a Banuei, nella zona di Pedra Longa. La vittima del furto è Virginia Pau, trentenne di Sinnai. Addio a tre valigie con dentro effetti personali e oggetti. I ladri sono stati molto bravi: “La macchina non è stata forzata, non so come siano riusciti ad aprirla”. La donna ha spedito alla nostra redazione un lungo messaggio di sfogo, eccolo.

“Ieri a Pedra Longa, Baunei, mi son state rubate le valigie dalla macchina, con iniziale della targa ‘BG’, sicuramente scambiata per auto proveniente da Bergamo. Ma siamo sardi, non bergamaschi ! Avete rubato ai vostri stessi isolani, sicuramente biancheria usata e averi personali che vi saranno di grande utilità!!! Ciò che si dice sulla omertà è stata una conferma. Non chiedo altro se non la restituzione delle nostre valigie, dal momento che gli averi custoditi all’interno sono indumenti personali e per le cura della persona… Sulla valigia sono riportati in una targhetta esterna il mio nome e cognome, indirizzo di residenza e numero di cellulare, chiediamo soltanto la cortesia, di riaverla indietro. Negli ultimi anni, più volte addirittura nello stesso anno, veniamo a visitare la vostra zona, a scegliervi, pensando fosse una realtà tranquilla ( nonostante storicamente vi fossero degli avvenimenti non piacevoli ), ma mi sbagliavo. Non metterò più piede sicuramente nella zona di Baunei, paese interno, perché la sicurezza, in una località turistica di questo rango deve essere pari alla promozione e sponsorizzazione del territorio paradisiaco che tanto si presenta sui social e con tanto di riconoscimento espresso con le Bandiere Blu”.