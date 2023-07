Fingono un malore per un passaggio in ambulanza, si filmano e postano su TikTok

Una storia incredibile successa a Rimini, senza neanche avere poi la furbizia di nascondere i fatti. Due ventenni fingono di avere un malore per potere avere un passaggio in ambulanza da Rimini a Riccione. Non paghi della “bravata” di cattivo gusto, filmano la finta chiamata al 118 e pubblicano il video su tik Tok con un’eloquente didascalia: “POV: quando sei in campagna e non ci sono mezzi” (POV non è altro che l’acronimo di “point of view”, in italiano “punto di vista”, molto usato sui social per introdurre una determinata situazione).

Piccolo dettaglio della vicenda che molto probabilmente i due giovani non avevano considerato è che una volta pubblicato il video è stato visto anche dai soccorritori intervenuti per aiutarli, che hanno deciso di sporgere denuncia.

“In merito al video che circola sul web -dice la denuncia del Direttore della centrale operativa 118 ed emergenza Emilia Romagna Maurizio Menarini- nel quale viene effettuata una chiamata al 118, si sottolinea che gli operatori hanno eseguito le procedure in modo corretto e puntuale, attenendosi alle informazioni fornite dal chiamante. Allo stesso modo si sono comportati l’equipaggio, che ha trasportato il ragazzo e l’accompagnatore al Pronto soccorso di Rimini dove state effettuate le procedure di triage e di accettazione. Dopo alcuni minuti di sono spontaneamente allontanati dal Pronto soccorso stesso. Stigmatizzando in modo assoluto il fatto, l’Ausl della Romagna ha proceduto con denuncia penale neo confronti dei due soggetti rappresentati nel video in quanto hanno distolto mezzi di soccorso dal loro compito di istituto e creato un allarme ingiustificato”.

I due ragazzi si trovavano precisamente a Coriano, vicino Rimini, e uno dei due racconta di un malore dell’amico, svenuto. “Viene l‘ambulanza a prenderci , chi ha voglia di tornare a Riccione a piedi” le parole dei due ventenni a fine video, che ha ricevuto moltissimi commenti sia di approvazione per l’”idea” che di disapprovazione.