Auto nel tunnel-trincea di via Roma a Cagliari: gara aggiudicata, progetto nel 2024

Sarà pronto all’inizio del 2024 il progetto per la realizzazione della trincea di via Roma. Le auto in arrivo da viale La Playa scorreranno in uno scavo che verrà realizzato nelle corsie lato porto nel tratto tra il largo Carlo Felice e piazza Deffenu. I dettagli tecnici del progetto, e soprattutto gli accorgimenti che serviranno per dare continuità al collegamento tra i portici ottocenteschi e il mare, saranno studiati e messi nero su bianco dal raggrupamento di imprese che si è aggiudicato (manca solo la firma dei cointratti) la gara per la progettazione dell’opera.

Spetterà all’amministrazione poi cercare le risorse per il finanziamento completo dell’opera.