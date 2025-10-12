Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Uta. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta dopo le 18:30 circa nella periferia del paese per l’incendio di un’autovettura in sosta.

Gli operatori giunti sul posto con un’autopompa, hanno delimitato l’area e spento le fiamme che avevano avvolto l’intero veicolo, messo in sicurezza la zona e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

Da quanto risolta, nessuna persona risulta coinvolta nel rogo.