Auto in fiamme in piena notte a Settimo, i vigili del fuoco intervengono in via Roma

Settimo San Pietro, incendio di un’autovettura nella notte.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 2 di questa notte in via Roma a Settimo San Pietro, per l’incendio di un’auto in sosta.

Gli operatori VVF con un autopompa serbatoio hanno spento il rogo e provveduto alla messa in sicurezza dell’area circostante e della sede stradale dove era parcheggiato il veicolo.

Al termine delle operazioni hanno anche avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e le indagini di loro competenza.