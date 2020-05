Auto in fiamme a Selargius, intervento dei vigili del fuoco nella notte

Incendio di un’auto a Selargius.

Da segnalazioni pervenute alla sala 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta nella tarda notte per un incendio che ha interessato un’autovettura in un’area di via Rizzoli a Selargius. Con un’APS (autopompa serbatoio) gli operatori hanno spento le fiamme prima che si potessero propagare alla vegetazione circostante e agli altri veicoli in sosta.

L’area è stata messa in sicurezza.

Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.