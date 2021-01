Auto in fiamme a Quartu, l’incendio danneggia anche l’insegna di un negozio

Da segnalazioni arrivate alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco è intervenuta nel primo pomeriggio in piazza 4 Novembre a Quartu Sant’Elena, per l’incendio di un’autovettura in sosta di fronte a un’attività commerciale. Il rogo che ha coinvolto il mezzo ha danneggiato anche l’insegna esterna e la serranda del negozio.

La squadra ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area circostante, evitando la propagazione delle fiamme all’attività commerciale adiacente. Restano da chiarire le cause. Sul posto i Carabinieri e i militari della Guardia di Finanza.