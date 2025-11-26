Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri lungo via Santa Maria, nella frazione di San Giorgio, nel Comune di Cascina.

L’auto con a bordo una coppia 80enne è finita in un canale e si è ribaltata. Inutile purtroppo l’intervento tempestivo dei soccorsi, la donna, Maria Albanese, 79 anni, è rimasta incastrata ed è morta. L’uomo invece è stato aiutato da un passante ed uscito dalle lamiere.

Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo per poi sbandare. Le forze dell’ordine si stanno occupando della ricostruzione del sinistro.