Auto esce di strada a Monastir, madre e figlia in codice rosso

Incidente stradale nella notte con feriti a Monastir.

I carabinieri della Stazione di Senorbì sono intervenuti sulla SS 466 a seguito di un incidente stradale con feriti. Una 45enne di Monastir, alla guida di un Fiat Doblò, ha perso il controllo del mezzo, che è uscito dalla sede stradale fermandosi contro alcune piante. A bordo del veicolo si trovava anche la figlia di 16 anni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cagliari, che hanno estratto le due donne dal mezzo, e il personale medico del 118, che, dopo le prime cure, ha disposto il loro trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, ma non in pericolo di vita.