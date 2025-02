Interviene anche il M5S sulla questione che, da tempo, anima i dibattiti e le lamentele dei residenti che segnalano costantemente atti di vandalismo ai danni dei beni privati e pubblici.

“Vandalismo e atti criminali non sono mai giustificabili, ma se chiudi la piscina comunale, chiudi gli spazi di aggregazione (es: Fablab sfrattato dal centro pilota), chiudi i servizi di supporto a giovani e persone svantaggiate: centro diurno e centro giovani chiusi dall’estate scorsa, hai un auditorium che sta andando in malora senza mai essere stato aperto, crei un clima in cui ad alcuni sembra normale non avere cura dei luoghi perchè sindaco e giunta che per primi dovrebbero occuparsene, non hanno nessuna attenzione”. Dure e precise le parole del consigliere Diego Corrias a a nome del M5S di Assemini che prosegue: “Abbandono dei luoghi, carenza di servizi e incuria favoriscono vandalismo e comportamenti criminali. Non lo dice il M5S, ma provate ricerche sociali. Questo è esattamente il caso della giunta di Assemini: spese folli per feste e spettacoli e nessuna cura per la città. Vogliamo ridurre il vandalismo? certo! partiamo da un sindaco che si occupa di Assemini”.