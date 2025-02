Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, del distaccamento di Iglesias, intorno alle ore 22:30 di questa notte per un incendio che ha coinvolto tre automezzi per la raccolta dei rifiuti nel comune di Iglesias.

Sul posto ha operato una squadra dei Vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere gli incendi, prima che le fiamme potessero coinvolgere gli altri automezzi, e a mettere in sicurezza l’area.

Sono in corso, da parte delle autorità competenti, le indagini per risalire alle cause dell’incendio.