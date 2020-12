Autista dello scuolabus positivo, la sindaca di Decimomannu chiude l’istituto Da Vinci

Un guidatore del pullman che porta all’istituto Da Vinci di Decimomannu gli studenti è risultato positivo al Coronavirus. E la sindaca Anna Paola Marongiu, su consiglio dell’Ats, ha firmato l’ordinanza con la quale sbarra la scuola, un istituto comprensivo, da oggi e sino al prossimo sedici dicembre. Un atto necessario per far partire, anche, le operazioni di tracciamento dei possibili contatti sui bambini e sui ragazzi delle tante classi. “Uniti e coesi per il bene di tutta la popolazione scolastica e delle nostre famiglie, manteniamo la calma e affinché tutto sia sotto controllo, seguiamo le prescrizioni che da Ats arriveranno per il contenimento contagi e le indicazioni che dalla scuola arriveranno in merito all’organizzazione della didattica a distanza. Consapevole del sacrificio delle nostre famiglie, ma vicina anche a chi ha lottato e continua a lottare contro questo virus, ringrazio per la collaborazione”.